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الأسير عويس من مخيم جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

السبت 30 مارس 2019 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل الأسير عبد الكريم راتب عويس (48 عاما) من مخيم جنين، اليوم السبت، عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير نادي الأسير في محافظة جنين منتصر سمور، بأن الأسير عويس متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وتعرض قبل اعتقاله لعدة محاولات اغتيال، وهدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته .

 يشار الى أن شقيق الاسير عبد الكريم، حسان عويس اعتقل عام 2004، ويقضي حكما بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عاما أخرى، وله شقيق آخر شهيد يدعى سامر ارتقى عام 2002، في عملية اغتيال نفذتها مروحيات الاحتلال بحقه حين أطلقت صاروخين على سيارته في مخيم الأمعري، واعتقلت سلطات الاحتلال قبل أشهر شقيقه أحمد، ونجله راتب قبل شهر، وبعد 17 عاما تمكن من اللقاء واحتضان نجله في معتقل جلبوع .

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