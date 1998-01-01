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الزعارير: خلود يوم الأرض رسالة صمود ويقين بالنصر

السبت 30 مارس 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال فهمي الزعارير عضو المجلس المركزي الفلسطيني، إن خلود يوم الأرض في قلب الفلسطينيين رسالة واضحة بثبات وصمود الشعب في ارضه ولن يتنازل عنها مهما كلفت التضحيات.

وأوضح الزعارير في تصريح صحفي، يوم السيت، أن الشعب قدم التضحيات الكبيرة منذ مطلع القرن الماضي وحتى اليوم نتاج تمسكه بأرضه ووطنه، وأنه قد روى من دماء أبنائه تراب وطنه وثرى أرضه على طريق استعادتها وقيام دولته المستقلة.

واعتبر أن أحداث يوم الأرض عام 1976، أكدت ترابط ووحدة الشعب، وأن مصيره مشترك وثابت على أرضه.

وختم الزعارير تصريحه إن الشعب المؤمن بحتمية انتصاره، يحتاج في هذه المرحلة لاستعادة وحدته في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدف قضيته ووجوده وأرضه، أكثر من أي وقت مضى.

#فهمي الزعارير

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