  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

34 ألف مسافر تنقلوا عبر الكرامة وتوقيف 194 مطلوبا

السبت 30 مارس 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تنقل اكثر من 34 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 194 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16436) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (17846) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار البيان، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (194) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف التقرير، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (10) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

#معبر الكرامة

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فلسطيني يكشف عن تفاصيل الرد الاسرائيلي على مطالب الفصائل بغزة بشأن التهدئة

ليبرمان: السنوار رجلٌ بارِعٌ وخارق الذكاء وأسس لنا مدرسةً نتعلّم فيها

الحية والبطش يكشفان تفاصيل لقاء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة مع الوفد المصري

المالكي: السلطة ستصرف 40% من رواتب هذا الشهر وخطر مُحدق يتزايد

هنية : مستعدون لكل السيناريوهات والبدائل من اجل مصلحة شعبنا والساعات القادمة حاسمة

سرايا القدس تحذر : قتل الاحتلال المدنيين في "مليونية العودة" غدا السبت سيجلب الحرب

يدلين: اسرائيل قررت عدم هزيمة حماس والحفاظ على سلطتتين ضعيفتين في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

اضراب

اصابتان .. انطلاق "مليونية الارض والعودة" والاضراب الشامل يعم غزة

الجهاد وحماس: أي عدوان يستهدف مليونية الأرض سيلقى رداً يتناسب مع حجمه

قلق مصري من احتمال استئناف الاحتلال الاغتيالات ضد قادة حماس

أبناء شعبنا في الوطن والشتات يحيون اليوم الذكرى الـ43 ليوم الارض

استشهاد شاب بنيران الاحتلال شرق غزة