صديقك يصدر لك طاقة سلبية ؟.. 6 طرق لتتعامل معه

وكالات / سما /

مزاجك اليوم ليس في يدك وحدك، وإنما يتأثر بمن حولك، لذلك إذا كنت حريصا على تعديل مزاجك وتحسين إنتاجك والبقاء بحال أفضل، ابتعد عن أولئك الأشخاص الذين ينشرون طاقة سلبية لمن حولهم، سواء بكثرة شكواهم، وكثرة النقد، واللوم، وغيرها، وإليك طريقة التعامل معهم.

1-حاول أن تصمت وتفكر بشيء آخر عندما يتحدث هذا الشخص عن آخر، ويحاول أن ينتقده، وإن استطعت أن تغير مكانك، افعل ذلك دون تردد، حتى لا تصيبك عدوى طاقة سلبية عند اشتراكك واستماعك لمثل هذه الأحاديث.

2-لا توافقه أنه ضحية أي موقف كما يحاول الإثبات دائما، بل ساعده على الخروج من هذا المأزق ليتوقف عن بعث طاقته هذه للجميع، ووضح له أن اختياراته وقراراته تحدد كيف تسير حياته.

3-لا تجادل كثيرا مع هؤلاء الأشخاص، خاصة وإن حاولت النقاش ولم يأت بنتيجة إيجابية، حيث أن نقاشك ومجادلتك الكثيرة حول قناعتهم لن تفيد، بل ستكون أول المتضررين من ذلك النقاش الذي لابد وأن يكسبك جزء من الطاقة السلبية.

4-عندما تظهر هذه الأعراض على شخص فلا تحدثه وأنت تنظر داخل عينيه، حاول أن تتلاشى نظرات العين، لأنها أكبر حامل للشحنات السلبية، وتنقلها سريعا بمجرد النظر بها وحافظ على ابتسامتك.

5-حوّل مسار الحديث بشيء من الذكاء، وتحدث في موضوعات عامة يشترك بها الجميع حتى تستطيع أن تتخلص من الحوارات والنقاشات السلبية قدر المستطاع، وجود نقاش عام يشترك به الجميع سيقلل مدة الحديث لكل شخص.

6-لا تسأل هذا الشخص عن أخباره، بل اكتفي بالسلام، لأن السؤال عن أخباره سيعطيه مفتاح النقاش في كم هائل من الشكاوى التي لا تنتهي، وستجرك لحوار ممل أنت في غنى عنه، ابتسم وألقى السلام.