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إشتية: استراتيجية الحكومة المقبلة ستقوم على تعزيز صمود شعبنا

السبت 30 مارس 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إشتية: استراتيجية الحكومة المقبلة ستقوم على تعزيز صمود شعبنا


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة د.محمد اشتية، إن استراتيجية حكومته ستقوم على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن أراضيه وموارده والتصدي للتوسّع الاستعماري الاستيطاني.

وشدّد اشتية في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت، بمناسبة إحياء ذكرى يوم الأرض، على أن سعي حكومة الاحتلال للسيطرة على أوسع منطقة جغرافية بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، سيقابله تمسك فلسطيني أكبر بالأرض وتوفير كافة المقومات لتعزيز صمود المواطنين فوق أراضهم والتصدي للهجمة الاستيطانية المستمرة.

وأشار اشتية إلى أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2017 في الضفة الغربية وصل الى 435 موقعا منها 150 مستعمرة و116 بؤرة استيطانية.

وأضاف: "إسرائيل تقوم بشكل مكثف وممنهج بتهويد مدينة القدس وقامت مؤخرا بإصدار أوامر ترحيل لـ12 تجمعا بدويا شرقي القدس، وترخيص آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة".

ودعا اشتية، الى المشاركة الفاعلة في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض تخليدا لذكرى من ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الأرض، واحتجاجا على قرار الاحتلال مصادرة 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب عام 1976.

وشدد اشتية على وحدة مصير الشعب الفلسطيني حيثما كان في مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية.

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