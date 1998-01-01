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شيرين تتلقّى اتصالًا من محمد صلاح.. ماذا دار بينهما؟

السبت 30 مارس 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين تتلقّى اتصالًا من محمد صلاح.. ماذا دار بينهما؟


وكالات / سما /

تداول  نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، مقطع  فيديو  يظهر الفنانة شيرين عبدالوهاب وهي تعلن أمام  جمهورها في حفل فني في دبي أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وقالت شيرين في الفيديو عقب اعتلائها خشبة المسرح: "من يومين صحيت الصبح على مكالمة تليفون من حد أنتم بتحبوه جدًا، اتصل بيا وقالي احنا بنحبك وخليكِ جامدة.. وكان محمد صلاح".

 وقالت أنها لو رُزقت بمولود ذكر ستُطلق عليه اسم محمد، تيمناً باللاعب الشهير.

وكانت القرية العالمية في دبي أقامت  حفلًا موسيقيًا للمطربة شيرين على المسرح الرئيس، بعد أن ترددت شائعات عن إلغائه أو تأجيله، في ظل أزمة الفنانة المصرية مع نقابة الموسيقيين، ومنعها من الغناء داخل مصر، بسبب بعض التعليقات التي صدرت عنها أثناء حفلها الذي أقيم مؤخرًا في البحرين حيث اعتبرتها إدارة النقابة غير لائقة، وتسيء لسُمعة بلادها.

#محمد صلاح #شيرين عبد الوهاب

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