اصابتان .. انطلاق "مليونية الارض والعودة" والاضراب الشامل يعم غزة

غزة / سما /

اصيب مواطنان برصاص الاحتلال بمنطقة ملكة شرقي مدينة غزة، مع انطلاق مسيرات مليونية يوم الارض.

واطلق الاحتلال قنابل الغاز على المتظاهرين واعتدى على سيارة اسعاف شرق غزة

ووصل الوفد الامني المصري الى مخيم العودة شرق غز ة.

كما وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مخيم العودة في ملكة شرق غزة.

و بدأ الاف المواطنين اليوم السبت، التوافد الى حدود قطاع غزة استعدادا لمليونية الارض والعودة .

و عم الإضراب الشامل كافة مناطق قطاع غزة، استعدادا للمشاركة في مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وتصدح مساجد غزة منذ الصباح في كافة مناطق القطاع لدعوة السكان للمشاركة في المسيرات التي ستبدأ عند الساعة الواحدة ظهرا.

وبدأت منذ أمس الاستعدادات في مخيمات العودة شرق غزة، لاستيعاب المشاركين في المسيرات، كما تم التخطيط لبرامج مختلفة منها "الدبكة الشعبية" ومشاركة فرق إنشاد في الخيام.

وينتشر منذ الصباح الآلاف من أفراد الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود لمنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، بناءً على تعليمات من قيادة الهيئة لعدم منح الاحتلال الفرصة لإطلاق النار تجاه المشاركين.

يتبع ..