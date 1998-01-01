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" طحنون بن زايد" مستشار الأمن القومي للإمارات يبارك للمشهراوي زفاف كريمته

السبت 30 مارس 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
" طحنون بن زايد" مستشار الأمن القومي للإمارات يبارك للمشهراوي زفاف كريمته


ابو ظبي/سما/

أقيم مساء امس حفل زفاف كريمة القيادي الفلسطيني / سمير  المشهراوي ، وعريسها الشاب الأديب/ أحمد كامل الغفري، وحضر الحفل الذي أقيم بقصر الإمارات في أبوظبي  سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ، مستشار الأمن الوطنيي لدولة الامارات العربية ، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، وزير التسامح ولفيف من ابناء الجالية الفلسطينية فى الامارت .

وكان في استقبال الضيوف جمع من عائلتي العروسين، وبرفقتهم عدد من الشخصيات الفلسطينية وفي مقدمتهم القيادي الفلسطيني محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، 
و قدم اصحاب السمو  لذوى العروسين أحر التهاني والتبريكات  .  
ومن جانبهم عبر   ذوي العروسين عن بالغ شكرهم وامتنانهم بتشريف اصحاب السمو لمشاركتهم أفراحهم . 

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