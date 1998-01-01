" طحنون بن زايد" مستشار الأمن القومي للإمارات يبارك للمشهراوي زفاف كريمته

ابو ظبي/سما/

أقيم مساء امس حفل زفاف كريمة القيادي الفلسطيني / سمير المشهراوي ، وعريسها الشاب الأديب/ أحمد كامل الغفري، وحضر الحفل الذي أقيم بقصر الإمارات في أبوظبي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ، مستشار الأمن الوطنيي لدولة الامارات العربية ، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، وزير التسامح ولفيف من ابناء الجالية الفلسطينية فى الامارت .

وكان في استقبال الضيوف جمع من عائلتي العروسين، وبرفقتهم عدد من الشخصيات الفلسطينية وفي مقدمتهم القيادي الفلسطيني محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني،

و قدم اصحاب السمو لذوى العروسين أحر التهاني والتبريكات .

ومن جانبهم عبر ذوي العروسين عن بالغ شكرهم وامتنانهم بتشريف اصحاب السمو لمشاركتهم أفراحهم .