محمد عساف: قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا

وكالات / سما /

كشف الفنان الفلسطيني ​محمد عساف ​عن اخبار وأسرار عدة في حياته الفنية والشخصية خلال برنامج هذا أنا الذي يبث على قناة الامارات.

كما كشف جوانب جديدة من حياة فنان فلسطيني كان المخيم خطواته الأولى لعالم الفن والشهرة.

ولدى سؤاله من هي الفنانة صاحبة اطيب قلب اجاب "قد يتفاجأ الكثيرين لكن اجد ان احلام صاحبة قلب طيب جدا من خلال تعاملي الشخصي معها".

كما تحدث عساف عن نجاحاته وعن جديدة وعن التحديات التي واجهها في مسيرته منذ إعلان فوزه بلقب محبوب العرب عام 2013.

وقال عساف :" خرجت من مكان كل مؤامرات الدنيا عليه ، وأنا أحب الغناء وهو حلم ركض من أجله الى ان تحقق".