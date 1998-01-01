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شعبنا في اراضي عام 48 يحيي ذكرى يوم الارض

السبت 30 مارس 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شعبنا في اراضي عام 48 يحيي ذكرى يوم الارض


القدس المحتلة / سما /

يحيي ابناء شعبنا الفلسطيني في اراضي عام 48، اليوم السبت، الذكرى الثالثة والأربعين لذكرى يوم الأرض، من خلال عدة فعاليات، وبمسيرة مركزية في مدينة سخنين.

وكانت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني قد دعت إلى أوسع مشاركة في هذه الفعاليات التي تبدأ اليوم في مدينة الطيبة بإعادة افتتاح ساحة الشهيد في الساعة العاشرة من صباح اليوم.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع شعبي في مدينة رهط في الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك في خيمة الاعتصام في حي العتايقة على أنقاض البيوت التي هدمتها جرافات السلطات الإسرائيلية.

وفي كفركنا من المقرر أن تنطلق مسيرة من النصب التذكاري الساعة 12 ظهرا حتى أضرحة الشهداء، حيث توضع أكاليل الزهور بالتنسيق مع اللجنة الشعبية والمجلس المحلي.

وتشهد مدينة سخنين في الرابعة والنصف من عصر اليوم المسيرة المركزية التي ستنتهي في ساحة البلدية.

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