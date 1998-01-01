محكمة ألمانية تؤيد قرار سحب تأشيرة شينجن من الناشطة عودة

القدس المحتلة / سما /

رفضت المحكمة الإدارية العليا في برلين الجمعة طلبًا عاجلا من الناشطة الفلسطينية رسمية عودة ضد قرار بسحب تأشيرتها لمنطقة شينجن مفتوحة الحدود في أوروبا.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أنه لا غبار على قرار الهيئة الألمانية لشؤون الأجانب بسحب تأشيرة عودة تحت مبرر تشكيلها خطر على النظام العام.

وكان من المفترض أن تشارك عودة، التي سافرت إلى ألمانيا بجواز سفر أردني، في فعاليات لشبكة "صامدون" الفلسطينية قبل أسبوعين، إلا أن السلطات المختصة بشؤون الأمن الداخلي في ولاية برلين حظرت مشاركتها في هذه الفعاليات بسبب مخاوف من التحريض ضد إسرائيل، وسحبت تأشيرتها.

يُذكر أن إسرائيل انتقدت من قبل خطط مشاركة عودة في فعاليات في برلين.

وكانت محكمة أدنى درجة رفضت الطلب العاجل لعودة ضد قرار سحب التأشيرة. وتقدمت عودة بعد ذلك بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في برلين.

وكانت عودة أدينت في إسرائيل عام 1970 بتهمة تنفيذ هجوم تفجيري في القدس أدى لمقتل إسرائيليين، وحُكم عليها بالسجن المؤبد. وتم الإفراج عن عودة عقب تبادل للأسرى عام 1980.