  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

توم كروز يمنع نيكول كيدمان من حضور زفاف ابنهما

السبت 30 مارس 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توم كروز يمنع نيكول كيدمان من حضور زفاف ابنهما


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية أن الممثل الأميركي توم كروز سيمنع طليقته الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، من حضور حفل زفاف ابنهما كونور.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن كونور كروز، ابن توم كروز ونيكول كيدمان بالتبني، سيتزوج من خطيبته الإيطالية سيلفيا، في حفل لن تحضره والدته النجمة الشهيرة.

ويعتنق كونور وتوم كروز ديانة "ساينتولوجي"، التي يؤمنان بها بشكل كبير، حيث سيقام حفل الزفاف وفقا لـتقاليد الديانة الحديثة.

وتركت نيكول كيدمان هذه الديانة عند انفصالها عن كروز في 2001، الأمر الذي أدى لتدهور العلاقة بين نيكول وطليقها.

وقال مصدر مقرب للعائلة إن توم كروز قرر عدم دعوة كيدمان لحفل زفاف كونور، بعد موافقة كونور وخطيبته سيلفيا، التي تتبع ديانة "ساينتولوجي" كذلك.

وتزوج كروز بكيدمان في 1990 ثم انفصلا عام 2001، بعد تدهور العلاقة بسبب انشغال كروز بالديانة الجديدة، وفقا لكيدمان.

#توم كروز

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فلسطيني يكشف عن تفاصيل الرد الاسرائيلي على مطالب الفصائل بغزة بشأن التهدئة

ليبرمان: السنوار رجلٌ بارِعٌ وخارق الذكاء وأسس لنا مدرسةً نتعلّم فيها

الحية والبطش يكشفان تفاصيل لقاء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة مع الوفد المصري

المالكي: السلطة ستصرف 40% من رواتب هذا الشهر وخطر مُحدق يتزايد

هنية : مستعدون لكل السيناريوهات والبدائل من اجل مصلحة شعبنا والساعات القادمة حاسمة

سرايا القدس تحذر : قتل الاحتلال المدنيين في "مليونية العودة" غدا السبت سيجلب الحرب

يدلين: اسرائيل قررت عدم هزيمة حماس والحفاظ على سلطتتين ضعيفتين في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

اضراب

اصابتان .. انطلاق "مليونية الارض والعودة" والاضراب الشامل يعم غزة

الجهاد وحماس: أي عدوان يستهدف مليونية الأرض سيلقى رداً يتناسب مع حجمه

قلق مصري من احتمال استئناف الاحتلال الاغتيالات ضد قادة حماس

أبناء شعبنا في الوطن والشتات يحيون اليوم الذكرى الـ43 ليوم الارض

استشهاد شاب بنيران الاحتلال شرق غزة