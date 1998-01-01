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الرئيس بيوم الارض: الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة

السبت 30 مارس 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس بيوم الارض: الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة


رام الله / سما /

اكد الرئيس محمود عباس، ان فلسطين لن تكون الا للفلسطينيين، وان الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة.

واضاف الرئيس ، ان المعاناة التي عاناها شعبنا على مدار 100 عام والتضحيات الجسام التي قدمها هذا الشعب العظيم لن تذهب هدرا.

وقال الرئيس ان ذكرى يوم الارض الخالد، مناسبة لنجدد العهد لشعبنا على التمسك بالثوابت والحفاظ على المقدرات. وباننا بصمود شعبنا قادرون على افشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده.

وحيا الرئيس بهذه المناسبة دماء شهداء يوم الارض وكافة شهداء شعبنا وامتنا العربية واحرار العالم، الذين استشهدوا من اجل فلسطين، وكذلك الجرحى والاسرى، مجددا التأكيد على ان لا تنازل عن حرية اسرانا البواسل، ومتمنيا الشفاء العاجل لجرحانا الابطال.

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