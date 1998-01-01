علاج الحموضة وحرقة المعدة والنتيجة في اليوم نفسه

وكالات / سما /

تعتبر الحموضة أو الحَرَقة عرضاً يصاب به الكثير من الأشخاص، دون معرفة أسبابه، وهو يحدث بأوقات غير محدّدة وغير منتظمة، متسبباً في حرمان المصابين به من التمتع بالمأكولات التي يفضلونها، ولا سيما الحارة منها.

حرقة المعدة

الحموضة عبارة عن شعور مُزعج يتمثّل في إحساس الشخص بالحَرَقة أو بالحموضة في منتصف الصّدر أو على رأس المعدة، ويزداد هذا الألم سوءاً عند الانحناء للأمام أو عند الاستلقاء، وهي تحدث عند ارتجاع العصارة الهضميّة الموجودة بالمعدة بشكلها الطبيعي، حيث إنها تنتقل من المعدة للمَرِّيء، والمَرِّيء هو الأنبوب الذي يصل المعدة بالفم.

أسباب الحموضة

وغالباً ما تحدث الحموضة عندما يكون هناك إفراز مفرط من الأحماض في الغدد المعدة للمعدة؛ ما يعمل على إنتاج الغاز، ورائحة الفم الكريهة، كما تحدث نتيجة آلام في المعدة وأعراض أخرى، ويمكن أن تحدث بسبب طول الوقت بين الوجبات أو المعدة الفارغة أو الإفراط في تناول الشاي أو القهوة أو التدخين أو الكحول، كما تحدث الحموضة عندما يأكل الشخص وجبة ثقيلة أو أطعمة غنية بالتوابل.

ويتطلب علاج حموضة المعدة تغيير الحِمية الغذائيّة بشكل رئيس؛ إذ إنّ هناك أنواعاً مُعيّنة من الأطعمة يجب عدم تناولها، في المقابل هناك أنواع أُخرى تساعد على التخلّص من هذا الشّعور المُزعِج. ومن الوسائل الضروريّة لعلاج حموضة المعدة إجراء تغيُّرات مُعيّنة في أسلوب الحياة إلى جانب تناول أدوية مُعيّنة.

أدوية علاج الحموضة

هناك أنواع عدة لمضادات الحموضة وهي تتوافر على شكل شراب، أو حبوب مضغ، أو علكة وأيضاً حبوب فوارة، وعادة ما تكون المادة الفعالة في هذه المضادات هي ألومنيوم هيدروكسيد وماغنسيوم كربونات أو كالسيوم كربونات التي تعمل عن طريق معادلة حمض المعدة وتقلل الشعور بالحموضة وتمنع وصول الحمض إلى المريء مع مراعاة ألا تستخدم هذه الأدوية لأكثر من أسبوعين متواصلين دون استشارة طبيب.

علاج الحموضة عن طريق الأعشاب

تستخدم الكثير من الأعشاب لحموضة المعدة، ومن هذه الأعشاب أوراق الريحان التي تعمل على تهدئة نظام الأمعاء الخاص عن طريق القضاء على أعراض مثل انتفاخ البطن والغثيان.

كذلك يمكن علاج حموضة المعدة باستخدام الزنجبيل الذي يساعد الجسم على هضم وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية والحفاظ على الجهاز الهضمي بصورة صحية عند استخدامه بانتظام. كما يمكن علاج حموضة المعدة باستخدام القرنفل الذي يعمل على التصدي لحموضة المعدة، والمساعدة في عملية الهضم.

ومن الأعشاب المستخدمة لحموضة المعدة القرفة والكركم حيث يعملان على تحسين عملية الهضم، ومنع تراكم حمض المعدة، وكذلك الميرمية التي تعمل على إعادة حمض المعدة مرةً أخرى إلى المريء، إضافة إلى الشوفان الذي يعمل على امتصاص حمض المعدة، وبالتالي التقليل من أعراض حرقة المعدة، وكذلك عرق السوس الأسود الذي يعتبر واحداً من أفضل العلاجات التي تساهم في التخلص من حرقة المعدة سريعاً، وأيضاً البابونج الذي ثبت أنّه أكثر فعالية من مضادات الحموضة.