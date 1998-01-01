أين توجد "مقبرة" التطبيقات والخدمات الإلكترونية؟

وكالات / سما /

يمكن أن يتوارد إلى أذهاننا سؤال عن المطاف الذي تنتهي إليه منتجات التكنولوجيا الفاشلة أو غير الصالحة للاستخدام، وفي معظم الحالات، لا يبدو أن هناك إجابة واحدة كافية ووافية.

ولكن بالنسبة لمؤرخي مبادرات "غوغل"، فالإجابة واضحة وتتمثل في موقع "killbygoogle.com"، حيث يجري تجميع منبع أفكار المبرمج "Cody Ogden" وجميع منتجات عملاق البحث، التي "قُتلت" أو ستُقتل عما قريب، بما في ذلك التطبيقات والخدمات والأجهزة.

وتحتوي "المقبرة الإلكترونية" على 149 تطبيقا وخدمة وأنواعا مختلفة من الأجهزة، التي تعمل على سلسلة كاملة من منتجات "غوغل"، بدءا من منصة التواصل الاجتماعي المشؤومة للشركة "Google+"، إلى العروض الأقل شهرة أو غير المعروفة تماما، مثل "BebaPay" وهي منصة التذاكر الإلكترونية في نيروبي، كينيا.

ومنذ إنشاء موقع الويب، انتقل مشجعو ومنتقدو منتجات "غوغل" الميتة، إلى موقع "رديت" للحديث عن منتجات الشركة غير المحببة، وتلك التي يأملون في استرجاعها.

ويأتي إنشاء موقع الويب في أعقاب عدة إعلانات من "غوغل" هذا الشهر، توضح نهاية 3 خدمات معروفة نسبيا، من بينها "Allo"، خدمة مراسلة غوغل التي أُطلقت في عام 2016، ومختصر عناوين "URL" و"Google Inbox"، وهي خدمة بريد إلكتروني من المقرر إيقافها، في 2 أبريل.

وفي الواقع، يقول تقرير صادر عن شركة "Fast Company" إن قرار "غوغل" بإلغاء ميزات "Inbox" وحصرها في تطبيق "Gmail"، هو ما حفّز قرار إنشاء موقع الويب في المقام الأول.