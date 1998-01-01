تشكيل لجان بطولة القدس الدولية لكرة القدم

رام الله / سما /

أنهت الاكاديمية الفلسطينية للموهوبين رياضيا استعداداتها الفنية والأدارية واللوجستية لاستضافة النسخة السادسة من بطولة القدس الدولية لكرة القدم ، والتي تقام بأشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يوم الخميس القادم 4 نيسان المقبل على ملعب جمعية بيت حنينا الخيرية الدولي ، حيث قام رئيس الاكاديمية فراس ابو ميالة وعضو مجلس الادارة اياد قدسي بتفقد الملعب وجاهزيته لأستقبال الضيفين القادمين من الاردن وهما فريقا الوحدات والفيصلي، حيث كان بأستقبالهم امين سر النادي المهندس محمد صبيح، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الفني للبطولة عصر الخميس القادم بعد وصول الوحدات والفيصلي من عمان، حيث سيشارك بالبطولة الفرق التالية: الوحدات، الفيصلي، أبناء بيت حنينا، نادي الميلاد – بيت لحم، اكاديمية النجوم – رام الله، والفريق المنظم الاكاديمية الفلسطينية للموهوبين رياضيا.

وعصر امس الخميس عقد مجلس ادارة الاكاديمية اجتماعه الدوري لأقرار تشكيل اللجان التي جاءت على النحو الآتي:

الجهة الراعية:

الراعي الذهبي شركة الاتصالات الخلوية "جوال"

اللجنة العليا للبطولة:

برئاسة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب وعضوية: وزير شؤون القدس المهندس عدنان الحسيني، محافظ القدس عدنان غيث ،وكيل وزارة شؤون الاسرى د. عبد القادر الخطيب، د. بشار الحوامدة ، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقدس المحامي كمال عبيدات، رئيس مجلس أدارة الاكاديمية الكابتن فراس ابو ميالة، امين سر تجمع قدسنا احمد البخاري، رجل الاعمال جمال الدجاني، العميد محمد الصياد، رئيس لجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية جمال عديلة، رجل الاعمال طارق النتشة، رجل الاعمال عدنان قرش، الرئيس الفخري للاكاديمية حسني ابو ميالة، مدير مؤسسة الرؤيا رامي ناصر الدين، المهندس محمد صبيح، وسامي اليوسف.

مدير عام البطولة: عضو مجلس ادارة الاكاديمية اياد قدسي.

لجان التحكيم: برئاسة الحكم الدولي امين الحلبي.

اللجنة الفنية:

عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم "الوسط" خالد الصياد، وعضوية كل من: ناصر السلايمة، فتحي رمان، عبد الناصر بركات، حسام حجازي، الكابتن احمد شرف، محمد ابو كف، ليالي حمودة، عبد الله درويش، علاء الدين ابو الهوى ويوسف جاد الله.

اللجنة الطبية: برئاسة د. سليمان غوشة والدكتور احمد ابو ميالة.

اللجنة الاعلامية:

برئاسة منير الغول، محمد زحايكة، فتح الله جاد الله، وسام البخاري "شبكة ووكالة بال سبورت"، امير عبد ربة، سعيد ركن، وأمين صيام.

لجنة الطعون والأعتراضات:

علاء الدين ابو الهوى، مروان ناصر، بدر المحتسب.

اللجنة الادارية التنفيذية:احسان المقدادي ومنتصر ادكيدك وموسى عودة ومنذر الرجبي

اللجنة المالية: بهاء الطويل، مصطفى عويس ومحمد الجعفري.

اللجنة القانونية: المحامي حسام البخاري.

لجنة الاستقبال والبروتوكول: برئاسة : انتصار سلامة وطاقم من متطوعات الاكاديمية.

لجنة الأمن والنظام:

فادي المطور، وعضوية : محمود السلايمة، سند السيوري، طبش بعراني، محمد السيوري.

اللجنة اللوجستية:

الكابتن محمد العباسي وطاقم مدربي الاكاديمية.