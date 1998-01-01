السلة: الارثوذكسيان يبدعان ويمتعان وقلنديا تعبر مطب بيرزيت

رام الله / سما /

حسم فريقا مركز قلنديا وارثوذكسي بيت ساحور مباراتي نادي بيرزيت وارثوذكسي رام الله ضمن الاسبوع الخامس عشر من دوري جوال ، حيث عبر قلنديا مطب نادي بيرزيت بصعوبة بينما تعذب ارثوذكسي بيت ساحور امام ارثوذكسي رام الله وتفوق عليه بعد معاناة وبعد الاضافي اثر التعادل الذي انتهى عليه اللقاء بالوقت الاصلي.

فيما حقق فريق السرية فوزا مهما له على العمل 81-62 ، وكان فاز فريق بيت حنينا على اسلامي بيت لحم87 - 74 وارثوذكسي بيت لحم على دلاسال القدس 105- 85.

وكانت مباراتا قلنديا وبيرزيت وارثوذكسي رام الله وبيت ساحور الاميز في الاسبوع الخامس عشر من الدوري، واستطاع فريق قلنديا تعويض خسارته امام بيت لحم في الاسبوع الرابع عشر وعبر مطب بيرزيت بنجاح.

وحفلت مباراة قلنديا وبيرزيت بالندية من الفريقين ووضع احمد يونس بصمته في اللقاء وهو الذي عاد للمشاركات بعد شفائه من الاصابة فيما ابدع اينار عودة باللقاء ليقدم الفريقان مباراة جيدة ندية تبادلا السيطرة على ارباع اللقاء ففي الربع الاول تقدم بيرزيت 13-11 وفي الربع الثاني تقدم فريق قلنديا 16- 11 وفي الربع الثالث عاد بيرزيت للتالق 26- 24 وفي الربع الرابع والاخير عاد فريق قلنديا من جديد للتالق وحسم الربع واللقاء وسجل 23 مقابل 16 والنتيجة الاجمالية 73 نقطة لقلنديا مقابل 66 .

حكم اللقاء الدولي عنان دراغمة وخالد سمحان وهيثم حوشية وسجلها سالم عز ووقتها زاهرالدبس و24 ث محمد عواد وراقبها خميس ابو السعيد.

وفي لقاء الاسبوع الاميز قدم فريقا ارثوذكسي رام الله ونظيره من بيت ساحور مباراة غاية في الجمال والقوة وابدع الفريقان في اللقاء الذي جرى على صالة السرية الاربعاء.بدأ فريق رام الله اللقاء بسرعة هجومية وبتالق الكتيبة الحمراء كاملة مسجلا في الربع الاول 24 نقطة فيما سجل بيت ساحور 17 نقطة، وواصل الفريقان عزف السيمفونية بنغمات عالية فسجل بيت ساحور 23 نقطة بعدما عاد للاجواء وسجل رام الله 16 نقطة بعدما تراجع الفريق قليلا لاصابات لاعبيه وتعجله في بعض المرات.

عاد فريق رام الله في الربع الثالث وصحح الاخطاء وسجل 21 نقطة بعد سلسلة من التالق ليوسف زكاك وشادي خضر ومحمد ابو شرخ الذي اصيب باللقاء وعبد صوري ومحمد ابو شمسية ولاعبه القادم من الاردن فيما جلس نجم الفريق الاول قصي عناني على مقاعد الاحتياط للاصابة.

من جانبه فريق بيت ساحور تراجع في الربع الثالث ولم يكن موفقا بالتسجيل مسجلا 16 نقطة وكان تالقا واضحا لامين الراميني ووسيم مسك وجاك صابات وموسى بشير وماهر قسيس ومن خلفهم المدرب الارجنتيني ، فلعب الفريق من اجل الفوز وتقليص الفارق .

وفي الربع الرابع عاد فريق بيت ساحور الى الاجواء من جديد وفي ظل تقدم رام الله مع النهايات بفارق 3 نقاط استطاع نجم اللقاء جاك صابات من احراز اهم ثلاثية بالفريق مع النهاية ليتعادل الفريقان بنتيجة 75 لكل فريق قبل ان يذهب الفريقان لوقت اضافي مدته 5 دقائق حسم فيه فريق بيت ساحور اللقاء لمصلحته عبر لاعبي الخبرة الذين تميز بهم بيت ساحور امام حماس شباب ارثوذكسي رام الله واندفاعهم الكبير للفوز لينتهي اللقاء بعد الاضافي بنتيجة 88 مقابل 85 .

حكم اللقاء الدولي عنان دراغمة وبسام ابو ثابت وبشير عبد العزيز وسجلها خالد سمحان ووقتها سالم عز و24 ث فتحي شقير وراقبها جورج سكاكيني .