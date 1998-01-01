الاحتراف الجزئي: فوز ثمين لأبناء القدس على هلال اريحا

رام الله / سما /

قاد المهاجم سلامه مفارجة فريقه ابناء القدس لفوز مهم على هلال اريحا بهدف نظيف، سجله في الرمق الاخير من زمن اللقاء، وبهذه النتيجة وصل الابناء للنقطة 27، وضمن بقاءه في دوري الدرجة الاولى، فيما استقر هلال اريحا عند النقطة "20" . ضمن الجولة "20" لدوري الدرجة الاولى على استاد فيصل الحسيني .

ادار اللقاء براء ابو سريس، وساعده فاروق عاصي،قاسم سواركه،معاذ عوفه رابعا.

اللقاء بمجمله جاء متوسطاً ساده الحذر الدفاعي ، وشهدت الدقائق الاولى للقاء فرصة حقيقية لهلال اريحا لافتتاح التسجيل ، براسية محمد عادل ابعدها الحارس ردايدة ، محاولات الفريقين الهجومية لم تشكل اي خطورة تذكر على المرمى،حيث انحصر اللعب وسط الميدان.

ولغاية الدقيقة ٢١عندما خطف السويطي كرة من امام المدافع ابو كويك وقبل ان يسدد تدخل الحارس ردايده وانقذ مرماه من هدف ، بعد ان سيطر على الكرة ، فرد عليه مصطفى طاهر ، توغل من الرواق الايمن وارسل كرة على القائم البعيد، انبرى لها عبد الله دعنا ، سدد براسه الكرة في الشباك الخارجية. ومعها انتهى الشوط الاول بدون اهداف

لم يتغير حال الشوط الثاتي عن سابقه حيث اتسم اداء الفريقين بالرعونة وعدم التركيز، في ظل اعتماد الفريقين على الكرات الطويلة. اشترك في صفوف الابناء سلامه مفارجه مكان عبد الله دعنا، ومن جانب الهلال محمد قبها مكان محمد فادي.

وفي هذه الدقائق مالت الافضلية النسبية لصالح ابناء القدس، وترجمت لهدف الفوز ، اثر مجهود فردي من المهاجم صيام تجاوز مدافع الهلال ، وحول كرة عرضية زاحفة، سددها من مشارف الست ياردات ،سلامه مفارجة حاول ابعادها الحارس هلسه ، لكن الكرة واصلت طريقها للشباك، "٨٨".

لينتهي اللقاء بفوز ابناء القدس على هلال اريحا بهدف نظيف.