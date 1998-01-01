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اتحاد القدم يكشف عن روزنامة الدورات التدريبية في 2019

السبت 30 مارس 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد القدم يكشف عن روزنامة الدورات التدريبية في 2019


غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن روزنامة الدورات التدريبية, التي ستجري في المحافظات الجنوبية خلال العام الجاري 2019.

وأكد سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد بالاتحاد الفلسطيني, أن العام الجاري سيشهد إقامة 14 دورة تدريبية.

ودعا أبو الحصين الراغبين في المشاركة بالدورات التدريبية, بالتوجه لدى وليد لولو في الاتحاد لتسجيل البيانات الخاصة بهم.

وفيما يلي أسماء الدورات التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني هذا العام:

(دورتان للمستوى "D"، ودورة كرة القدم الخماسية، ودورة مدربي حراس المرمى، ودورة حكام كرة القدم الشاطئية، ودورة مدربي اللياقة البدنية المستوى الأول، ودورتان للمستوى "C"، ودورة مدربي كرة القدم الشاطئية، ودورة مدربي كرة القدم الشاطئية المستوى الأول، ودورة "B" للمرحلتين الأولى والثانية، ودورة مدربي كرة القدم الخماسية، ودورة اللياقة البدنية المستوى الثاني).

#اتحاد القدم #الدورات التدريبية

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