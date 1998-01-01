يوفنتوس يبلغ ريال مدريد بقيمة التخلي عن بيانيتش

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة أن نادي يوفنتوس الإيطالي موافق على بيع اللاعب ميراليم بيانيتش في سوق الانتقالات الصيفية القادمة في حال تلبية مطالبه المالية.

وذكرت صحيفة “أفاز” البوسنية عبر موقعها الالكتروني أن نادي السيدة العجوز طلب من ريال مدريد الإسباني مبلغ بقيمة 100 مليون يورو للتخلي عن ميراليم بيانيتش خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر مقربة من اللاعب الدولي البوسني قوله إن وكيل أعمال بيانيتش طلب من يوفنتوس العمل على تحسين عقد موكله أو الموافقة على بيعه هذا الصيف لنادٍ خارج إيطاليا.

وأفادت هذه المعلومات أن المبلغ الذي قد يقبله يوفنتوس للموافقة على بيع ميراليم بيانيتش هو 100 مليون يورو ، مع الإشارة بأن عقد اللاعب البوسني مع فريق البيانكونيري ينتهي في صيف عام 2023.

ويسعى زين الدين زيدان لإحداث ثورة على مستوى تشكيلة ريال مدريد ، حيث قام بتجميع قائمة محددة من اللاعبين الذين يريدهم لبناء فريقه في الموسم المقبل بعد خيبات الأمل خلال هذا الموسم.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الذي يريدهم المدرب الفرنسي هو ميراليم بيانيتش لاعب نادي يوفنتوس ، والذي يعتبر واحد من أفضل اللاعبين على مستوى بناء اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى.