  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس يبلغ ريال مدريد بقيمة التخلي عن بيانيتش

السبت 30 مارس 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يبلغ ريال مدريد بقيمة التخلي عن بيانيتش


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة أن نادي يوفنتوس الإيطالي موافق على بيع اللاعب ميراليم بيانيتش في سوق الانتقالات الصيفية القادمة في حال تلبية مطالبه المالية.

وذكرت صحيفة “أفاز” البوسنية عبر موقعها الالكتروني أن نادي السيدة العجوز طلب من ريال مدريد الإسباني مبلغ بقيمة 100 مليون يورو للتخلي عن ميراليم بيانيتش خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر مقربة من اللاعب الدولي البوسني قوله إن وكيل أعمال بيانيتش طلب من يوفنتوس العمل على تحسين عقد موكله أو الموافقة على بيعه هذا الصيف لنادٍ خارج إيطاليا.

وأفادت هذه المعلومات أن المبلغ الذي قد يقبله يوفنتوس للموافقة على بيع ميراليم بيانيتش هو 100 مليون يورو ، مع الإشارة بأن عقد اللاعب البوسني مع فريق البيانكونيري ينتهي في صيف عام 2023.

ويسعى زين الدين زيدان لإحداث ثورة على مستوى تشكيلة ريال مدريد ، حيث قام بتجميع قائمة محددة من اللاعبين الذين يريدهم لبناء فريقه في الموسم المقبل بعد خيبات الأمل خلال هذا الموسم.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الذي يريدهم المدرب الفرنسي هو ميراليم بيانيتش لاعب نادي يوفنتوس ، والذي يعتبر واحد من أفضل اللاعبين على مستوى بناء اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى.

#بيانيتش #يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فلسطيني يكشف عن تفاصيل الرد الاسرائيلي على مطالب الفصائل بغزة بشأن التهدئة

ليبرمان: السنوار رجلٌ بارِعٌ وخارق الذكاء وأسس لنا مدرسةً نتعلّم فيها

الحية والبطش يكشفان تفاصيل لقاء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة مع الوفد المصري

المالكي: السلطة ستصرف 40% من رواتب هذا الشهر وخطر مُحدق يتزايد

هنية : مستعدون لكل السيناريوهات والبدائل من اجل مصلحة شعبنا والساعات القادمة حاسمة

سرايا القدس تحذر : قتل الاحتلال المدنيين في "مليونية العودة" غدا السبت سيجلب الحرب

يدلين: اسرائيل قررت عدم هزيمة حماس والحفاظ على سلطتتين ضعيفتين في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

اضراب

الإضراب يعم غزة و بدء توافد المواطنين استعدادا لـ"مليونية الارض والعودة"

الجهاد وحماس: أي عدوان يستهدف مليونية الأرض سيلقى رداً يتناسب مع حجمه

قلق مصري من احتمال استئناف الاحتلال الاغتيالات ضد قادة حماس

أبناء شعبنا في الوطن والشتات يحيون اليوم الذكرى الـ43 ليوم الارض

استشهاد شاب بنيران الاحتلال شرق غزة