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توتي يكشف أسرار علاقة خاصة جمعته بصلاح

السبت 30 مارس 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتي يكشف أسرار علاقة خاصة جمعته بصلاح


وكالات / سما /

اعترف أسطورة نادي روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي، بأن لديه “علاقة خاصة” مع زميله السابق في فريق روما محمد صلاح.

 

وارتدى النجم المصري محمد صلاح قميص جيالوروسي من عام 2015 إلى عام 2017 ، قبل الانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة بقيمة 42 مليون يورو.

وقال توتي في تصريحات لـ شبكة “بي إن سبورت”: “إنه لأمر محزن حقاً عندما يغادر أي لاعب الفريق ، لأنك تستمتع بالناس عندما تراهم كل يوم. هذا هو الحال بالنسبة إلى صلاح، وأليسون وأي لاعب سابق في جيالوروسي.”

وأضاف: “كان لدي علاقة خاصة مع مومو. في كل مرة نتدرب أو نلعب معًا ، كان يقول لي: أنت لاعب بمستوى مختلف تمامًا”.

“لقد استمتعنا سوياً كثيرًا ، كان أيضًا شخصًا استثنائيًا، وعفوي. لقد أعطى الكثير لروما ، ولكن في الحياة تحتاج إلى اتخاذ قرارات ويجب احترامها.”

#فرانشيسكو توتي

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