سيميوني: لا أتخيل أتلتيكو مدريد من دون جريزمان

وكالات / سما /

ظهر مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني دييجو سيميوني أمام وسائل الإعلام على خلفية مواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم السبت برسم الجولة 29 من الدوري الإسباني، حيث ناقش عديد المواضيع، من بينها توقيع لوكاس هيرنانديز لبايرن ميونخ، وإمكانية انتقال أنطوان لجريزمان إلى برشلونة.

عن رحيل لوكاس قال: “أولاً ، نشكره جزيلاً على كل العمل الذي أنجزه في كل هذه السنوات ، والذي لم يكن كثيرًا ، لكنه في الوقت نفسه كان مكثفًا. لقد قدم لنا الكثير كلاعب كرة قدم ، نحن نحبه كثيراً، وقد بذل النادي جهدًا كبيرًا لمحاولة الحفاظ عليه، لكنه اتخذ قرارًا بتغيير الفريق. ونتمنى له دائماً الأفضل في مستقبله.”

شائعات رحيل جريزمان في نهاية الموسم:” أرى الفريق حماسي للغاية. تبقى عشرة جولات على نهاية الليجا ، حيث لا يزال الكثير على المحك بالنسبة لنا في الدوري. نحن في أسبوع مهم للغاية ، ربما في غضون سبعة أيام يمكننا التحدث عن أشياء أخرى، أو لا، ذلك متعلق بالنتائج التي ستسفر عنها المباريات الثلاثة القادمة. يجب أن نكون مستعدين للقيام بعملنا ، وهو مواجهة خصم قوي مثل ألافيس ، الذي يقدم موسمًا رائعًا..”

القلق بشأن رحيل نجوم الفريق: “من اللحظة التي نجدد فيها ، نفترض كل المواقف المحتملة التي قد تأتي. سنعمل على أن يبقى أهم شيء ، وهو أتلتيكو مدريد ، تنافسياً.. عندما ينتهي الموسم ، سوف نبحث عن الأفضل للنادي وللفريق، واللاعبين.”

هل تحدثت إلى جريزمان حول مستقبله؟ “أنا بصراحة لا أهتم. أنطوان هو قائد أتليتيكو مدريد، هذه هي الحقيقة المطلقة. الآن لدينا مباراة مهمة يجب علينا الفوز بها. موضوع جريزمان لا يزعجني..”

قلت أنه لا تزال هناك العديد من الأشياء على المحك، هل تقصد الفوز بالليجا؟ “أنا متفائل بشكل مبالغ فيه. في غضون أسبوع واحد يمكن أن تحدث أشياء كثيرة في كرة القدم ، كل الاحتمالات ممكنة.”

هل يمكنك أن تتخيل أتليتكو ​​بدون جريزمان الموسم المقبل؟ “لا أستطيع أن أتخيل لأنه يملك عقداً مع النادي ، فهو أحد قادة فريقنا وقدم كل شيء إلى أتلتيكو منذ وصوله. أرى أنه سيقدم مباراة رائعة. هذا كل ما أراه حول جريزمان.”