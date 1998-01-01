ميسي: رونالدو في نفس مستواي

وكالات / سما /

يعتبر نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نفس مستواه، مؤكداً أنه يفتقده بعد انتقاله في الصيف الماضي من ريال مدريد إلى يوفنتوس، كما أشار إلى أن لديه قدر كبير من الاحترام ليوفنتوس.

وسيطر اللاعبين على المشهد الكروي في العقد الماضي، حيث تقاسما جائزة الكرة الذهبية في 10 سنوات الأخيرة.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “هناك الكثير من اللاعبين الجيدين الآن. نيمار ، كيليان مبابي ، لويس سواريز ، إيدين هازارد ، أي واحد منهم قد يصبح الأفضل في العالم”.

“لم أدرج إسم كريستيانو رونالدو في تلك القائمة ، لأني أعتبره على نفس مستواي. لقد كان من الممتع اللعب ضده ، حتى لو جعلني أعاني. لقد أغضبني عندما رأيت ريال مدريد يرفع الجوائز…”

وأضاف: “أتمنى لو أنه لا يزال في إسبانيا ، لكنني أكن احتراماً كبيراً ليوفنتوس. يبدو أنهم فريق قوي للغاية ، ولديه لاعبون ممتازون ، وهم الآن أقوى مع كريستيانو رونالدو “.