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سان جيرمان يتلقى أخباراً سارة بشأن موعد عودة نيمار

السبت 30 مارس 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يتلقى أخباراً سارة بشأن موعد عودة نيمار


وكالات / سما /

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسيتلقى أخباراً سارة بشأن موعد عودة نجمه البرازيلي نيمار.

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ 3 أشهر بسبب إصابة في مشط القدم الخامس للقدم اليمنى.

من حيث المبدأ ، كان من المتوقع عودة نيمار في الأيام الأولى من شهر أبريل ، ومن الناحية النظرية ، كان من الممكن أن يكون جاهزاً لخوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن خروج سان جيرمان المفاجئ والصادم ضد مانشستر يونايتد من دور 16 أدى إلى تغيير الخطط وكذلك البرنامج التي يتم به إعادة تأهيل اللاعب: باستخدام علاج صارم ، ولكن دون تسرع ، مع مراعاة الجدول الزمني.

يستضيف باريس سان جيرمان نانت يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس فرنسا ، بينما يوم 7 من الشهر القادم على ملعبه ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي. وفي اليوم 14 من الشهر المقبل ، سيسافر باريس سان جيرمان لمواجهة ليل صاحب المركز الثاني بفارق 20 نقطة ، وذلك في الجولة 32 ، في مباراة يمكن أن يحسم فيها سان جيرمان اللقب الثامن تواليا له في الليج 1، وهي المباراة التي قد تشهد عودة نيمار.

في الوقت الحالي ، يواصل نيمار انتعاشه ، وسط أجندة مثقلة بالترويج للعلامات التجارية المختلفة التي ترعاه، مع رحلات إلى مدريد، وميلانو

و. من المتوقع أنه خلال الأسبوع القادم ، سيركز نيمار على استعادة لياقتة البدنية ، بهدف إعادة ظهوره في الليج 1. الهدف هو لعب نهائي كأس فرنسا ، في حال تأهل الفريق ، والوصول بأفضل متسوى ممكن إلى كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده البرازيل.

#باريس سان جيرمان #نيمار

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