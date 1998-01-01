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منتدى الإعلاميين يدعو "الصحفيين" لتوخي الحذر خلال تغطية مليونية العودة

السبت 30 مارس 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين السبت، فرسان الاعلام الفلسطيني لتوخي الحذر خلال تغطية مليونية العودة

وقال المنتدى في بيانٍ له ، أنّ فرسان الإعلام الفلسطيني يلبون، نداء يوم الأرض الفلسطيني معبرين عن تمسكهم جنبنا إلى جنب مع أبناء شعبهم بحق العودة مسخرين امكاناتهم وخبراتهم لنقل رسالة الشعب الفلسطيني الطامح للحرية والاستقلال ومتجندين لفضح انتهاكات الاحتلال الغاشم.

وثمن المنتدى، دور فرسان الإعلام الفلسطيني خلال عام مضى من مسيرات العودة وما تخلله من تضحيات كان أبرزها استشهاد الزميلين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين فإنه يدعو لتوخي الحذر في تغطية مسيرة مليونية العودة عبر اتخاذ إجراءات السلامة المهنية واتباع قواعدها.

وحذر، قوات الاحتلال من التغول على الصحفيين ، وانتهاك حرية الصحافة، واختراق قواعد القانون الدولي الذي يضمن الحماية للصحفيين وحقهم في تغطية الأحداث.

ودعا، منتدى الاعلاميين الفلسطينيين وسائل الاعلام العربية والدولية لتسليط الضوء على مسيرة مليونية العودة وما تمثله من تمسك فلسطيني بحق العودة الى الديار.

#منتدى الإعلاميين

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