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الجهاد وحماس: أي عدوان يستهدف مليونية الأرض سيلقى رداً يتناسب مع حجمه

السبت 30 مارس 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد وحماس: أي عدوان يستهدف مليونية الأرض سيلقى رداً يتناسب مع حجمه


بيروت/غزة/سما/

أكدت قيادة حركتا الجهاد الإسلامي وحماس أن أي عدوان "صهيوني" يستهدف مليونية الأرض والعودة والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها ظهر السبت، سيلقى ردًا يتناسب مع حجم العدوان.

وشدد الطرفان خلال اجتماع هام عقد بينهما في بيروت مساء أمس الجمعة برئاسة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، على وجوب تنسيق الخطوات الواجب اتخاذها بمواجهة أي عدوان على مسيرات العودة شرقي قطاع غزة، خاصة التي تجري اليوم بمناسبة ذكرى يوم الأرض.

وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لصمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال ووجهوا التحية للأسرى البواسل الذين يتحدون الجلاد بقوة وصلابة.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين الحركتين وسُبل تعزيزها، كما تم استعراض التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، وجرى تقييم نتائج الجهود المبذولة في سبيل إنهاء الحصار عن قطاع غزة .

وأكد المجتمعون على وحدة الشعب الفلسطيني التي تتجسد اليوم في مسيرات العودة وذكرى يوم الأرض.

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