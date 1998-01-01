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طمليه: يوم الأرض مناسبة جامعة لاستكمال المهام الوطنية الكبرى

السبت 30 مارس 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتبر النائب جهاد طمليه عضو المجلس التشريعي السابق، يوم الأرض مناسبة جامعة لصفوف الكل الوطني، الذي عليه تنظيم صفوفه لاستدراك الخطر واستكمال المهام الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها التصدي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي.

واضاف ان جوهر الصراع مع المحتل كان حول الأرض والسيطرة عليها، وهي التي بذل الشعب من أجلها كل ما يملك، وسيبقى كذلك إلى أن تُحرر بالكامل من  الاحتلال.

وقال "اليوم بعد 34 عاماً على يوم الأرض الخالد، ما زال شعبنا على عهده معها في الضفة وغزة والشتات والداخل المحتل؛ ما يبرهن على أن مخططات الاحتلال وداعميه لسرقتها ومسح ذاكرتنا الجمعية التي تحتفظ بطيف ذكرى الأجداد عليها قد ذهبت أدراج الرياح، وستبقى الأرض كما خلقها الله أول مرة؛ عذراء طاهرة نقية، منتظرة عودة أبناءها إليها في أقرب وقت".

وتابع "وما الانتفاضات الشعبية والهبات الجماهيرية في القدس المحتلة التي يسطرها أبناء وبنات شعبنا إلا أكبر برهان على ما نقول، لهذا كانت جماهير شعبنا ذخيرتنا الوحيدة التي نقاتل بها ونحقق الانتصارات بوساطتها، وهي مصدر شرعية قيادتنا".

#جهاد طمليه #يوم الأرض

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