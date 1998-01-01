الاحتلال يجبر عائلة عسكر في بلدة حزما على هدم "بركس" لها

القدس المحتلة / سما /

اجبرت سلطات الاحتلال، مساء أمس الجمعة، عائلة عسكر في بلدة حزما شمال القدس، على هدم "بركس" يعود للعائلة ويقع وسط مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي البلدة.

وقال محمد عسكر، أحد اصحاب البركس، "إن سلطات الاحتلال أجبرتهم على هدم "البركس" ذاتيا بعد قرار "المحكمة الإسرائيلية العليا" والذي أمهلهم حتى منتصف الشهر المقبل لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم طواقم الاحتلال بذلك وعليهم دفع تكاليف وأجرة الهدم."

وأضاف، أن سلطات الاحتلال تحاول السيطرة على قطعة الأرض المقام عليها "البركس".

ومنشآت اخرى منذ حوالي 35 عاماً، وخاضت العائلة المحاكم لحماية الأرض والعقارات، حيث ادعت سلطات الاحتلال بأن "الأرض مصادرة يمنع البناء فيها"، وبعد إثبات حقنا بها ادعت أن "الأرض تعود لحارس أملاك الغائبين"، والعام الماضي أصدرت المحكمة العليا قرارها القاضي بتثبيت ادعاء سلطات الاحتلال.

وأوضح عسكر، أن قرار "العليا الاسرائيلية" يأتي لخدمة المشاريع الاستيطانية داخل "مستوطنة بسغات زئيف"، حيث تتوسط الأرض المهددة داخل المستوطنة المقامة على أراضي البلدة.