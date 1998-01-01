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الاحتلال يبعد ناشطا مقدسيا وثلاث سيدات عن المسجد الأقصى

السبت 30 مارس 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، من مركز "القشلة" في القدس القديمة، عن ثلاث سيدات من أمهات الأسرى بعد التحقيق معهن لساعات، بشرط إبعادهن عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوعين.

وكان الاحتلال قد اعتقل السيدات: خلود الأعور، وايمان الأعور، ونجاح عودة، يوم أمس خلال خروجهن من المسجد بسبب مشاركتهن بوقفة تضامنية مع الأسرى عقب صلاة الجمعة في الأقصى المبارك.

في السياق نفسه، أفرجت سلطات الاحتلال الليلة الماضية عن عضو لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين الناشط علاء حداد، بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع والعودة بعد هذه المدة للتحقيق معه بمركز "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة، علماً أن الاحتلال اعتقله أثناء خروجه من الأقصى من جهة باب القطانين.

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