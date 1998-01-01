مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد للمقاومة في غزة

غزة / سما /

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الجمعة السبت، موقعًا عسكريًا لحركة حماس في قطاع غزّة، ادّعى الاحتلال الإسرائيليّ إنه جاء ردًا على إطلاق فعاليات "الإرباك الليلي" لقنابل في السياج الحدودي، بعد ساعات من إصابة 10 متظاهرين شرقيّ القطاع.

ورغم الأنباء عن التوصل إلى تفاهمات برعاية الوفد الأمني المصري بين فصائل المقاومة الفلسطينيّة والاحتلال الإسرائيلي، من ضمنها توقف فعاليّات "الإرباك الليلي"، إلا أنها بقيت مستمرّة مساء الجمعة.

وذكرت مصادر عبرية انه خلال ساعتين فقط تم إلقاء أكثر من 500 عبوة متفجرة نحو قوات الاحتلال على حدود القطاع.