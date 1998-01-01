منخفض جوي: أجواء باردة وأمطار غزيرة

رام الله / سما /

تتأثّر البلاد اليوم السبت، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائمًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبّات قوية أحيانًا، ويكون البحر مائجًا.

ويوم غد الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار الغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد.

وتبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي يوم الاثنين، حيث تواصل الأمطار سقوطها على شكل زخات متفرقة، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا.