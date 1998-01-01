ذكرى المولد النبوي تتسبب بتعديل موعد الانتخابات الرئاسية في تونس

تونس /سما/

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رسمياً على مبدأ تعديل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.

قال رئيس الهيئة، نبيل بفون، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، إن مجلس الهيئة يواصل اجتماعه المنعقد الجمعة، لتحديد تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراء دورتها الأولى، يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وذلك بتقديم الموعد الأصلي أو تأخيره.

يشار أن هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت في 6 مارس/ آذار 2019 عن الرزنامة الانتخابية وأقرت تنظيم الانتخابات الرئاسية داخل تونس يوم 10 نوفمبر 2019 وخارجها أيام 9 و10 و11 نوفمبر 2019، وهو ما يتزامن مع ذكرى مولد نبي الإسلام الشريف التي تتواصل الاحتفالات بها طوال أسبوع في ولاية القيروان.

وفي هذا الصدد طالب عدد من مكونات المجتمع المدني بجهة القيروان ومن الأحزاب السياسية، هيئة الانتخابات، بتعديل الرزنامة الانتخابية.

وكانت جمعية مهرجان "المولد النبوي الشريف"، قد نظمت يوم 13 مارس/ آذار 2019 في القيروان، ندوة صحفية دعت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى مراجعة موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبرة أن اعتماد هذا التاريخ من الناحية العملية سيحدث ارتباكا على الحدثين ومن المتوقع أن يؤثر سلبا على نجاح الاحتفالية بذكرى المولد النبوي، من النواحي الاقتصادية والثقافية والسياحية والدينية.