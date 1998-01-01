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عقب لقائه الوفد المصري.. العوض: أكدنا حق شعبنا بإحياء ذكرى يوم الارض

الجمعة 29 مارس 2019 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب لقائه الوفد المصري.. العوض: أكدنا حق شعبنا بإحياء ذكرى يوم الارض


غزة / سما /

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، ان وفد الحزب اكد بوضوح وصراحة خلال الاجتماع الموسع بحضور الفصائل وقادة حماس، والوفد الامني المصري وبعد الاستماع للجهود المصرية، ان يوم غد هو ذكرى يوم الارض الخالد التي يحييها شعبنا بالدم والدموع، ومرور عام على مسيرات العودة، ومن حق شعبنا ان يحييه وفق الأشكال التي يراها مناسبة، وبما يعبر عن وحدته وتمسكه بالأرض بعيدا عن اَي محاولة ابتزاز او مساومة.    

واضاف العوض، في تصريح له اليوم الجمعة، "ان الحزب حضر هذا الاجتماع تقديرا للدور المصري الذي نثق به ونحترمه ونقدر دوره وحرصه على عدم اراقة نقطة دم فلسطينية في غير موضعها".

وتابع "بشأن تفاهمات التهدئة ذات الطابع الانساني المحق والمقلق في آن وهذا موضوع لم نكن طرفا فيه وهو برسم الفصائل الفلسطينية التي بحثته خلال الفترة المنصرمة".

وأردف العوض: "إن آليات العمل المشترك سواء في لجنة المتابعة والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وسواها، بحاجة الى اعادة بحث وتقييم جدي بعيد عن الاستخدام والفئوية بعد الانتهاء من فعاليات يوم الارض الخالد."

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