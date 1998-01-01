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سرايا القدس تحذر : قتل الاحتلال المدنيين في "مليونية العودة" غدا السبت سيجلب الحرب

الجمعة 29 مارس 2019 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تحذر : قتل الاحتلال المدنيين في "مليونية العودة" غدا السبت سيجلب الحرب


غزة / سما /

قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، مساء اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني قد اتخذ قرارا صحيحا واضحا بإنهاء الحصار الظالم على غزة ولن يثنيه عن ذلك كل الإجراءات التي يقوم بها العدو ولن نعيش تحت الحصار تحت أي ظرف كان مؤكدا " ان قتل الاحتلال المدنيين الفلسطينيين في غزة غدا السبت لن يجلب الا الحرب".

وأضاف" ندعو شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته للمشاركة الحاشدة في ذكرى يوم الأرض وسنوية مسيرات العودة وكسر الحصار لإيصال رسالة الصمود والتحدي في وجه الإحتلال ومشاريعه". 

وتابع : نحذر العدو الصهيوني من الإيغال في الدم الفلسطيني وقتل المدنيين لن يجلب له سوى الحرب موضحا" نجدد ثقتنا بشعبنا الوفي ونؤكد أنه على صخرة صموده ستتحطم كل المؤامرات".

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