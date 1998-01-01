اذاعة عبرية: الجيش يستعد جيدا لما تحضره حماس غدا على حدود غزة

غزة / سما /

أكد مصدر عسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، أن "الجيش يستعد جيدا لما تحضره حركة حماس السبت على حدود قطاع غزة".

وقالت اذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصدر عسكري قوله:" نستعد جيدا لما تحضره حماس لنا غداً، مضيفا "عند الحاجة لن نتردد في استخدام القوة المفرطة".

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت المواطنين في قطاع غزة للمشاركة في مليونية العودة وكسر الحصار غدا السبت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لمسيرات العودة ويوم الارض.