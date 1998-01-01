الحرازين : ما بعد 30 مارس لن يكون كما قبل هذا التاريخ

غزة / سما/

دعا عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمد الحرازين، إلى أوسع مشاركة في فعاليات مليونية الأرض والعودة، غداً السبت، في كافة مخيمات العودة بمحافظات غزة. ومن المقرر انطلاق المليونية بعد صلاة الظهر غداً السبت، في كافة مخيمات العودة بقطاع غزة، في الذكرى السنوية الثالثة والأربعين ليوم الأرض، وبالتزامن مع دخول مسيرات العودة عامها الثاني. وأعلن الحرازين - مسؤول لجنة التحشيد الجماهيري في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة- عن انتهاء كافة الاستعدادات والتحضيرات لإنجاح المليونية الجماهيرية، وفق خطة إجرائية كبيرة. وأشار إلى أن برنامج الفعاليات سيكون حافلاً ومتنوعاً ومتناغماً مع كافة الشرائح والفعاليات المشاركة في المليونية، التي شدد على كونها ذات طابع سلمي. ونوه الحرازين إلى أن هذه الفعالية الجماهيرية الحاشدة ستُوصل رسالتها بوضوح للرأي العام العالمي، بأن هنالك شعباً يأبى التفريط بأرضه، والخضوع للمحتل الغاصب. كما ونوه إلى أن رسالة هذه المليونية للعدو الإسرائيلي ستكون بأن شعبنا لن يعدم الوسيلة في مواجهة عدوانك وحصارك، وهو ماضٍ بكل السبل والأساليب حتى دحرك وهزيمتك. وشدد الحرازين على أن من سيخرج في هذه المليونية - التي توقع مشاركة مئات الآلاف فيها- يحمل رسالة حياة، وليس كما يحاول أعداؤنا أن يصوروا من خلال أبواقهم وماكيناتهم الدعائية؛ في إطار تفزيع أهلنا وتخويفهم من المشاركة. وبيّن أن أكثر ما يُقلق جبهة أعدائنا هي الحشد الجماهيري، الذي يمثل ظهيراً للمقاومة، وسداً منيعاً في مواجهة مخططاتهم التصفوية، التي يحاولون تمريرها ضد قضيتنا. ونبّه الحرازين إلى أن ما بعد ٣٠ مارس لن يكون كما قبل هذا التاريخ؛ فعقارب الساعة لا تعود للخلف، مبدياً تفاؤله ورهانه على زحف الجماهير، التي سيكون لحراكها تأثيرٌ في المشهد بكافة تفاصيله. وفي ختام تصريحه، أشاد الحرازين بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في لجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي.