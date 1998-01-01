فلسطين تشارك في معرض أوكرانيا السياحي الدولي

بيت لحم /سما/

شاركت دولة فلسطين في أعمال معرض أوكرانيا السياحي الدولي UITT الذي اقيم في العاصمة "كييف" بمشاركة أكثر من 500 شركة سياحية عالمية من 23 دولة، وزيارة عدد كبير من المهنيين العاملين بصناعة السياحة على مستوى العالم والصحفيين والمختصين.

وجاءت المشاركة الفلسطينية بوفد من وزارة السياحة والآثار وكادر السفارة الفلسطينية لدى أوكرانيا.

وشدد محمد الاسعد سفير فلسطين لدى أوكرانيا، في كلمته في الحفل الرسمي لافتتاح المعرض، على اهمية المشاركة الفلسطينية في هذا المحفل السياحي العالمي، في تثبيت الوجود الفلسطيني على الخارطة السياحية العالمية، علاوة على شرح القيمة السياحية العالية التي تتمتع بها فلسطين كمقصد سياحي عالمي، مقدما الدعوة للمثلي القطاع السياحي الاوكراني الخاص وللشعب الاوكراني لزيارة فلسطين، "هذه الأرض المقدسة والتي تمتلك الكثير الكثير من الموقع السياحية والدينية والتاريخية".

واعرب الاسعد، عن شكره لوزيرة السياحة والآثار رُولا معايعة ولطواقم الوزارة على ما يقومون به للنهوض بالسياحة الوافدة لفلسطين.

من جهته أكد رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في فعاليات المعرض جريس قمصيه، النجاح المميز للمشاركة الفلسطينية في هذا الحدث السياحي والتي اتت من خلال التنسيق الكامل والمتواصل ما بين وزارة السياحة والآثار مع سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا، واستمرارا للجهود التسويقية التي تقوم بها الوزارة لفتح أسواق جديدة للسياحة الفلسطينية وتوفير الغطاء للقطاع السياحي الفلسطيني الخاص للتواصل مع نظرائهم من وكالات السياحة والسفر العالمية والأوكرانية واستقطاب الوفود والسياح والضيوف لزيارة فلسطين والتعرف عليها.

واشار قمصية، الى ان جناح دولة فلسطين في المعرض تزين بصور مميزة للأماكن الدينية والتاريخية في فلسطين، علاوة على القيام بتوزيع كمية كبيرة من المواد الإعلامية الترويجية وبعض الهدايا التذكارية من مصنوعات الأراضي المقدسة للترويج للسياحة الفلسطينية.

وقال "ان نجاح جناح فلسطين في هذا المعرض الدولي سيكون له الأثر الكبير على القطاع السياحي الفلسطيني وسيعزز دوره في أحداث التشبيك المباشر مع نظرائه من القطاعات السياحية حول العالم".

يشار الى ان معرض اوكرانيا السياحي الدولي، يعتبر من اهم المعارض الدولية التي تعمل على جذب انتباه السائح القادم من اوكرانيا واوروبا الشرقية الى فلسطين، حيث يعتبر هذا السوق صاحب الحصة الأكبر في اعداد السياح القادمين لزيارة فلسطين، وتسهم مشاركة فلسطين في رفع نسب الاشغال الفندقي ورفع نسب ليالي المبيت في الفنادق الفلسطينية.