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بالصور..عقب لقائها بالوفد المصري.. الهيئة العليا: ليكن السبت يوما سلميا لارسال رسالة للعالم

الجمعة 29 مارس 2019 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور..عقب لقائها بالوفد المصري.. الهيئة العليا: ليكن السبت يوما سلميا لارسال رسالة للعالم


غزة / سما /

اجتمع الوفد الامني المصري، عصر اليوم الجمعة، بقيادة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في مكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيي السنوار.

وخلال اللقاء، تم بحث تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة، استكمالا للقاءات التي عقدت خلال اليومين الماضيين.

و خلال مؤتمر للهيئة العليا عقب لقائها الوفد، قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد: ليكون يوم غد يوما سلميا نحتشد فيه بشكل كبير لارسال رسالة للعالم اننا نقف صفا واحدا ضد صفقة القرن وللتأكيد على كسر الحصار

وأضاف: وزير الخارجية القطري أكد لهنية خلال الاتصال الهاتفي اليوم استمرار تزويد غزة بالسولار حتى نهاية العام الجاري واستمرار ارسال دفعات مالية

بدوره، قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس: استمعنا للوفد المصري ونؤكد لشعبنا قدمنا رزمة مطالب للتخفيف عن شعبنا وهو حق لنا واستمعنا للوفد المصري بايجابية لمطالبه والاحتلال تحت الاختبار وسنناضل من اجل تحقيق مطالبنا المشروعة

يتبع..

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