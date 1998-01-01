الحية والبطش يكشفان تفاصيل لقاء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة مع الوفد المصري

غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية عقب لقاءٍ جمع وفدًا أمنيًا مصريًا بالهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إنه "تم تقديم رزمة مطالب بعنوان كسر الحصار وهذا حق وليس منة".

وأضاف الحية في مؤتمرٍ عقب اللقاء مساء الجمعة: "استمعنا من الوفد المصري لجملة إيجابية ومهمة وكبيرة من مطالبنا، وأن والاحتلال سيكون تحت الاختبار لتنفيذ وتطبيق ما استمعنا له من إيجابية في اللقاء".

من جانبه، قال رئيس الهيئة خالد البطش إن وزير خارجية قطر أكد لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس "استمرار تزويد غزة بالسولار لمحطة توليد الكهرباء حتى نهاية العام والاستعداد لإرسال مزيدٍ من الدفعات المالية".

وأضاف البطش: "استمعنا من الوفد لشرحٍ مهم عن جهودهم التي بذلوها بهدف استعادة الوحدة مسجلين شكرنا لكل الذين أبدوا استعدادهم للتخفيف عن أبناء شعبنا في غزة".

وقال: "استمعنا لجهود التخفيف عن الأسرى جراء السياسات الهمجية التي يقوم بها الوزير الإسرائيلي جلعاد أردان".

واضاف : " ليكون يوم غد يوما سلميا نحتشد فيه بشكل كبير لارسال رسالة للعالم اننا نقف صفا واحدا ضد صفقة القرن وللتأكيد على كسر الحصار".