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العاهل الأردني يعرب عن أمله بقيام دولة فلسطين المستقلة

الجمعة 29 مارس 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يعرب عن أمله بقيام دولة فلسطين المستقلة


عمان /سما/

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، عن أمله في قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة، داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف خلال مراسم منحه جائزة "مصباح السلام للقديس فرنسيس"، التي جرت اليوم، في "بازيليك" القديس فرنسيس بمدينة أسيزي الإيطالية، "بالنسبة لي، مصباح السلام هو رمز النور والسلام الذي يرشدنا نحو مستقبل أفضل لجميع شعوب الأرض، بغض النظر عن عقيدتهم وبلدهم ومجتمعهم. ومع ذلك فإن لدينا مهمة الحفاظ على شعلته حية لأن ما يعزز السلام العالمي هو الاحترام والتفاهم المتبادلين".

وتابع، "لكن اليوم من المهم جدًا العمل قبل كل شيء للحفاظ على القدس، لدينا واجب شخصي تجاه أمن المدينة المقدسة ومستقبلها، والقدس يجب أن تكون مدينة توحدنا في سلام". ودعا إلى ضرورة تقوية مصباح السلام لنشر التفاهم والأمل في هذا العالم الذي هو في أمس الحاجة إليه.

وتسلّم العاهل الأردني الجائرة من حارس دير أسيزي الكاهن الفرنسيسكاني ماورو غامبيتي، بحضور عدد كبير من الشخصيات المدنية والدينية، بينها رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال غوالتييرو باسيتي، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

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