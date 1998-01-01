الجامعة العربية تحذّر من خارطة جديدة لفلسطين والمنطقة

القاهرة /سما/

حذّرت الجامعة العربية، في ذكري يوم الأرض من إعادة رسم خارطة جديدة على أساس من الغطرسة والقوة بفلسطين والمنطقة.

وجاء في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الجمعة، تعليقًا على الذكرى 43 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني، أن الجامعة تدعو "الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال لوقف سياساتها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطينى".

وأكد البيان، دعم الجامعة العربية الكامل لحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا أن ذكرى يوم "الأرض" تأتي فى ظل ظروف عصيبة وبالغة التعقيد تشهدها الأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة.

وشدد على أن تلك الأراضي "تواجه سياسات عنف، وتطهير عرقي، وتهويد للأرض والمقدسات، وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك، وهدم المنازل فى كافة المدن والقرى الفلسطينية والعربية المحتلة وخاصة مدينة القدس، والنقب الفلسطينى والجولان السوري المحتل، وفرض سياسات الأمر الواقع، وإعادة رسم خارطة جديدة على أساس من الغطرسة والقوة".

وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن ذلك اليوم له دلالته الخاصة ورمزيته القوية فى مسيرة نضال الشعب الفلسطينى، وكفاحه المشروع فى التمسك بأرضه، والتشبث بهويته، وتطلعه نحو الحرية والاستقلال.