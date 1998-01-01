  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجامعة العربية تحذّر من خارطة جديدة لفلسطين والمنطقة

الجمعة 29 مارس 2019 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تحذّر من خارطة جديدة لفلسطين والمنطقة


القاهرة /سما/

حذّرت الجامعة العربية، في ذكري يوم الأرض من إعادة رسم خارطة جديدة على أساس من الغطرسة والقوة بفلسطين والمنطقة.

وجاء في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الجمعة، تعليقًا على الذكرى 43 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني، أن الجامعة تدعو "الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال لوقف سياساتها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطينى".

وأكد البيان، دعم الجامعة العربية الكامل لحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا أن ذكرى يوم "الأرض" تأتي فى ظل ظروف عصيبة وبالغة التعقيد تشهدها الأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة.

وشدد على أن تلك الأراضي "تواجه سياسات عنف، وتطهير عرقي، وتهويد للأرض والمقدسات، وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك، وهدم المنازل فى كافة المدن والقرى الفلسطينية والعربية المحتلة وخاصة مدينة القدس، والنقب الفلسطينى والجولان السوري المحتل، وفرض سياسات الأمر الواقع، وإعادة رسم خارطة جديدة على أساس من الغطرسة والقوة".

وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن ذلك اليوم له دلالته الخاصة ورمزيته القوية فى مسيرة نضال الشعب الفلسطينى، وكفاحه المشروع فى التمسك بأرضه، والتشبث بهويته، وتطلعه نحو الحرية والاستقلال.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: مصر تقترب من تثبيت التهدئة والقسام تكشف اسباب اطلاق الصاروخين

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد المصري يصل غزة مجددا وهذا ما سيبحثه..

غزة: مقتل مواطن واصابة اخر على يد والدهما بحي الصبرة

معاريف: حماس حددت هذه الفترة كفرصة لتخفيف حصار غزة

الاحتلال يهدد : " أي خطأ في مليونية الأرض والعودة سيؤدي إلى حرب "

والدان مصريان يقتلان ابنهما لسبب أخلاقي

استطلاع إسرائيلي يكشف نسبة العرب المستعدين للتطبيع مع الدولة العبرية

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

التوصل لتفاهمات مع اسرائيل بابعاد المتظاهرين عن الحدود وتغيير مكان المسير البحري مقابل تسهيلات

اسعاف

3 اصابات برصاص الاحتلال واستهداف سيارة اسعاف شرقي جباليا و غزة

هنية : مستعدون لكل السيناريوهات والبدائل من اجل مصلحة شعبنا والساعات القادمة حاسمة

جيش الإحتلال يستكمل استعداداته وحشد قواته في محيط غزة وآمال بالتوصل لهدنة والسنوار يمتلك الكلمة

والا العبري : الفصائل بغزة رفضت وقف التظاهرات مقابل التسهيلات