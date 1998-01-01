اسرائيل تقدم شكوى لمجلس الامن.. تدخلوا قبل أن تنفذ حماس نواياها

القدس المحتلة / سما /

قال موقع "0404 العبري"، اليوم الجمعة، إنه في ضوء نية حركة "حماس" تنظيم احتجاجات في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، توجه السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة "داني دنون" بشكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.

وزعم السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة، أن "حماس" تنوي القيام باستفزازات متعمدة يوم السبت القادم، في إشارة إلى دعوة الحركة إلى مسيرة زحف مليونية.

وطالب، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة "حماس" قبل أن تنفذ نواياها.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد وجهت دعواتها للمواطنين للمشاركة في فعاليات مليونية العودة المقرر اقامتها يوم غد السبت على الحدود الشرقية لقطاع غزة بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاقة المسيرات ويوم الارض.