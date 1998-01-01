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3 اصابات برصاص الاحتلال واستهداف سيارة اسعاف شرقي جباليا و غزة

الجمعة 29 مارس 2019 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 اصابات برصاص الاحتلال واستهداف سيارة اسعاف شرقي جباليا و غزة


غزة / سما /

اصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، بجراح متوسطة اثنين في القدم واخر في البطن شرق جباليا شمال القطاع.

وأفادت وزراة الصحة بغزة، بأن 3 مواطنين  اصيبوا بجراح متوسطة اثنين في القدم واخر في منطقة البطن برصاص الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع.

وأضافت الصحة: أن قوات الاحتلال  استهدفت سيارة اسعاف تابعة لوزارة الصحة بقنبلة غاز مباشرة مما ادى إلى تحطم زجاجها الامامي شرق غزة.

وتجمع العشرات من الشبان في مناطق مختلفة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث تجمع العشرات في مخيم العودة شرق مخيم البريج وتجمع اخرون في منطقة ملكة شرق غزة.

واطلقت قوات الاحتلال النار و قنابل الغاز اتجاه تجمع للمواطنين شرق غزة وجباليا.

جاء تجمع الشبان العفوي، على الرغم من اعلان الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إلغاء فعاليات اليوم الجمعة في المخيمات الخمسة، استعدادا لمليونية العودة في ذكرى يوم الارض غدا السبت.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد اعلنت عن الغاء فعاليتها لليوم وذلك استعداد لمليونية العودة يوم غد السبت وسط دعوات للمواطنين للمشاركة في المسيرات المقررة يوم غد بمناسبة يوم الارض.

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