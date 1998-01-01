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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

الجمعة 29 مارس 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية


رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، والتي انطلقت إحياء للذكرى الـ 43 ليوم الأرض، وتضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لهجمة واعتداء وحشي على يد وحدات القمع التابعة لسجون الاحتلال.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة اليوم الجمعة، من مسجد القرية، وصولا إلى بوابة الجدار حيث هاجمت قوات الاحتلال المتظاهرين بالرصاص المعدني المغلف بـالمطاط والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

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