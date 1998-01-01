الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، الأسبوعية السلمية التي انطلقت عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، إحياء للذكرى الـ43 ليوم الأرض، وتضامنا مع الاسرى الذين يتعرضون للقمع داخل سجون الاحتلال.

وأفاد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة مستخدمة الأعيرة المعدنية المغلفة بـالمطاط وقنابل الصوت، فيما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة دون وقوع اصابات أو اعتقالات، مؤكدا أن جنود الاحتلال نصبوا كمينا للشبان في حقول الزيتون.

وذكر شتيوي ان المئات من ابناء البلدة شاركوا في المسيرة التي دعت اليها حركة فتح إحياء لذكرى يوم الارض وتضامنا مع اسرانا في سجون الاحتلال، مؤكدين استمرارهم بمقاومتهم الشعبية حتى إنهاء الاحتلال عن كامل أرضنا.