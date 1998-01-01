  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاردن: مسيرة حاشدة انتصارًا للقدس وفلسطين

الجمعة 29 مارس 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: مسيرة حاشدة انتصارًا للقدس وفلسطين


عمان /سما/

 شارك آلاف الأردنيين في مسيرة حاشدة، اليوم الجمعة، دعمًا لصمود ابناء الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وعموم فلسطين عامة واحتفاء بيوم الكرامة.

وانطلقت المسيرة الحاشدة بعد صلاة ظهر اليوم من أمام المسجد الحسيني في عمان وسط حضور نسائي كبير تلبية لنداء القدس بدعوة من الحركة الإسلامية الأردنية والحراكات الشعبية، وأكد المشاركون بالمسيرة رفضهم لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والمسّ بسيادة المقدسات الإسلامية والوصاية الأردنية عليها.

وطالبت الحشود العالم العربي والإسلامي بالتحرك لكسر الحصار الظالم عن أبناء الشعب في غزة الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأكد المشاركون على دعمهم للموقف الرسمي بالتمسك بالوصاية الهاشمية على القدس كما أكدوا على دعمهم للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشددوا على ضرورة توحد كافة الجهود سواء الداخلية الفلسطينية أو العربية، لتوحيد الوجهة وهي "القدس والمسجد الأقصى".

وطالبوا بطرد سفير الاحتلال الاسرائيلي من عمّان، واستدعاء الأردني من "تل أبيب"، وإلغاء معادة وادي عربة، مطالبين الحكومة وبشكل فوري لترجمة توجيهات الملك عبدالله الثاني، بإلغاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام.

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية والاردنية وأعلام الحركة الإسلامية الخضراء وصور الشهيد عمر ابو ليلى ورفعوا عشرات اليافطات.

وأكد عبد الحميد الذنيبات المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن في كلمة له أن "القدس والأقصى خط أحمر"، معلنًا في الوقت نفسه "رفض كل ما يتعلق بصفقة القرن والتوطين والوطن البديل، التي تمس القضية الفلسطينية وتستهدف تصفيتها لصالح الاحتلال".

وطالب الذنيبات الحكومة بالغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي، وثمّن الموقف الرسمي والشعبي الأردني من القدس والمسجد الأقصى، وأكد على ضرورة رص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية وتحصينها بالعدل ومكافحة الفساد، عبر الإصلاح السياسي الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية.

وأهاب بالجميع "للتوافق على برنامج وطني يجمع ولا يفرق ولو على الحد الأدنى للنهوض بالوطن وحمايته من مشاريع التقسيم والتصفية"، مشددًا على أن "الحركة الإسلامية تمد يدها لكل الجهات المعنية لإنجاز ذلك".

وطالب الذنيبات القمة العربية في تونس بوقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي وسحب السفراء ووقف ما يسمى بعملية السلام، مع التوجه الجاد لفك الحصار العربي عن قطاع غزة ودعم مقاومته بكل الوسائل المتاحة.

وشدد أمام الجموع على ضرورة، وقف ما وصفه بـ"الهرولة والانفتاح العربي" على العدو ووقف "الانحراف عن جادة الصواب".

كما وجه الذنيبات "التحية لشهداء معركة الكرامة وشهداء يوم الأرض الذين رووا الأرض بدمائهم ليؤكدوا على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه واستمرار المقاومة والصمود حتى ينال ذلك الشعب حقوقه وحريته، كما وجه التحية إلى المقاومين والمرابطين والمرابطات على أبواب المسجد الأقصى وعلى ثغور غزة".

وأكد بأن "الكرامة هي النموذج الأردني الأصيل في التضحية والصمود والعزيمة، وأشار إلى أن "الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي لن يتغير ولن تنحرف بوصلته ولن ينتهي إلا بانتصار الأمة، ولن تنهيها المعاهدات والاتفاقيات"، لافتا إلى أن "مشاريع تصفية القضية الفلسطينية سيسقطها أبطال المقاومة كالشهيد عمر أبو ليلى وإخوانه في المقاومة الفلسطينية".

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: مصر تقترب من تثبيت التهدئة والقسام تكشف اسباب اطلاق الصاروخين

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد المصري يصل غزة مجددا وهذا ما سيبحثه..

غزة: مقتل مواطن واصابة اخر على يد والدهما بحي الصبرة

معاريف: حماس حددت هذه الفترة كفرصة لتخفيف حصار غزة

الاحتلال يهدد : " أي خطأ في مليونية الأرض والعودة سيؤدي إلى حرب "

موقع عبري يزعم : فشل المحادثات بين حماس و"إسرائيل" والأمور تتجه لطريق مسدود

​غزة... معادلات الصراع ...محمد عبد الله لافي

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

التوصل لتفاهمات مع اسرائيل بابعاد المتظاهرين عن الحدود وتغيير مكان المسير البحري مقابل تسهيلات

هنية : مستعدون لكل السيناريوهات والبدائل من اجل مصلحة شعبنا والساعات القادمة حاسمة

جيش الإحتلال يستكمل استعداداته وحشد قواته في محيط غزة وآمال بالتوصل لهدنة والسنوار يمتلك الكلمة

والا العبري : الفصائل بغزة رفضت وقف التظاهرات مقابل التسهيلات

الاونروا : أفواج من "القتلى" والجرحى في عام واحد من مسيرة العودة