اعتقال أمهات أسرى خلال اعتصام بساحات المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، عددا من أمهات الأسرى المقدسيين، فور خروجهن من المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الاقصى المبارك، اعتقلت ثلاثة نساء، من أمهات الأسرى.

ونظم أهالي الأسرى في مدينة القدس، وقفة داعمة للاسرى في سجون الاحتلال، في ساحة المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة الجمعة.

ورفع المقدسيون صورا لأبنائهم الأسرى، ورددوا هتافات مناصرة للاسرى والأقصى.

وأدى 35 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما أدى المبعدون عن الأقصى الصلاة عند باب الاسباط.