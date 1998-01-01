هنية : مستعدون لكل السيناريوهات والبدائل من اجل مصلحة شعبنا

غزة/سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية انه يجري العمل الان "مع ⁧‫ الاخوة في مصر وعبر الوفد المصري الموجود حاليا بغزة على حل للأزمة الإنسانية في غزة بشكل يضمن انهاء معاناة اهلنا وتعزيز كرامتهم في بلدهم وذلك من خلال التوصل لتفاهمات جدية تحترم من قبل العدو خاصة ضرورة وقف النار والعدوان وادخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع وفتح المعابر والصيد ومشاريع التشغيل ومعالجة القضايا المزمنة كالكهرباء وغيرها وذلك على طريق انهاء حصار قطاع غزة وتجنيبه المزيد من المعاناة التي سببها الاحتلال والحصار والعدوان".

واضاف هنية في بيان مكتوب "سنواصل اليوم مباحثاتنا الماراثونية المستمرة منذ امس الاول مع الاخوة المصريين وبمشاركة الفصائل الوطنية استكمالا لكل الحوارات السابقة من اجل تحقيق الهدف المنشود" موضحا "اننا امام مفترق طرق وفحص جاد لمواقف الاحتلال وردوده على مطالب شعبنا وفي ضوء ذلك سيتم تحديد المسار الذي ستكون الأوضاع عليه في الساعات القادمة و في مليونية يوم الارض غدا بإذن الله خاصة اننا في الشوط الأخير الذي ستكون نتائجه شديدة التأثير في قرار الحركة والفصائل وتحديد الوجهة القادمة وكل الخيارات مطروحة ".

وتابع "أننا في تواصل مكثف مع الاخوة في قطر الشقيقة في سياق الدور الاصيل الذي قامت به وما زالت لتخفيف الحصار وإعادة الإعمار وهم بدورهم يواصلون جهودهم لتحقيق هذا الهدف من خلال اتصالاتهم ومتابعتهم مع الأطراف ذات الصلة ودعمهم المالي الكبير، فيما اتصالاتنا أيضا مع الامم المتحدة مستمرة على قدم وساق لاهمية وشمولية دورها على هذا الصعيد".

‏وأكد رئيس حماس ان المباحثات الجارية تركز أيضا على قضية الاسرى والتطورات الاخيرة في السجون وخاصة ما جرى في سجن النقب من قمع وهجمة بربرية يتعرض لها الاسرى، مشيرا الى ان قضية القدس وباب الرحمة حاضرة بقوة على طاولة التداول .

وأضاف "نحن مستعدون لكل السيناريوهات وكل البدائل ولن نتردد في اتخاذ القرار الذي يحقق مصالح شعبنا ويستثمر التضحيات الجسام التي قدمها شبابنا في مسيرات العودة وكسر الحصار".

