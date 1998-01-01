نكاية بترامب: أردوغان قرر تحويل كاتدرائية القديسة صوفيا إلى مسجد

انقرة / وكالات /

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا تشينكوفا، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول ردة فعل أردوغان على قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وجاء في المقال: تعرض قرار دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة ... إلى انتقادات شديدة في موسكو ولندن وبروكسل، وبالطبع في الشرق الأوسط. فيما قررت تركيا الرد على التصرف البغيض لرئيس الولايات المتحدة، بشكل غير متوقع. فقد لوح الرئيس رجب طيب أردوغان بتحويل أهم معلم مسيحي مقدس في العصر البيزنطي، أي كاتدرائية آيا صوفيا، في اسطنبول إلى مسجد.

يذكر أن هذا المعلم التاريخي العالمي الشهير للعمارة البيزنطية في القرن السادس، تم تحويله، بعد سقوط القسطنطينية في العام 1453، من كنيسة مسيحية إلى مسجد. وفي العام 1935، أصبح متحفا، الدخول إليه مأجور.

وقد وعد الزعيم التركي أنصاره في تجمع انتخابي بأن يجعل الدخول مجانيا إلى آيا صوفيا، بل وإرجاعها إلى وضعها السابق، من متحف إلى مسجد. وأضاف: "يعلن ترامب الآن أن القدس هي عاصمة إسرائيل، ويمنح مرتفعات الجولان للمحتل الإسرائيلي. سوف تتلقون الرد من تركيا"..

هذا انتقام غريب، بالنظر إلى أن دونالد ترامب، كما يتضح من مذكرات مساعديه السابقين، بعيد كل البعد عن الدين، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يهودي.

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الإسلامية رومان سيلانتيف، لـ "كومسومولسكايا برافدا": "ما شأن الأرثوذكسية التي لا علاقة لترامب البروتستانتي بها هنا؟ الأرثوذكس والمسيحيون من الطوائف الأخرى، لن يعجبهم هذا الأمر إلى حد كبير، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم العلاقات بين الأديان. لكن أردوغان شخص انفعالي، فدعونا نأمل في أن يبقى وعده مجرد شعار".