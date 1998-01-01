  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استطلاع جديد: "كحول لفان" يتفوق على الليكود بـ4 مقاعد

الجمعة 29 مارس 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع جديد: "كحول لفان" يتفوق على الليكود بـ4 مقاعد


القدس المحتلة / سما /

أشار استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ونشرت نتائجه صباح اليوم الجمعة، تفوق حزب "كحول لفان" على حزب الليكود بأربعة مقاعد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، حصول  حزب "كحول لفان" على 31 مقعدا، مقابل 27 مقعدا لحزب الليكود، بينما يحصل معسكر اليمين على 64 مقعدا في المجموع.

وبحسب الاستطلاع، فإن حزب "العمل" سيحصل على 9 مقاعد، مقابل 7 مقاعد لكل من "يهدوت هتوراه" وتحالف الجبهة والعربية للتغيير، بينما يحصل "اليمين الجديد" على 6 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع، يحصل كل من "كولانو" و"شاس" و"ميرتس" و"اتحاد أحزاب اليمين" و"زيهوت" على 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" وتحالف الموحدة والتجمع.

وأكدت نتائج الاستطلاع،  أن 41% من الجمهور الإسرائيلي، يفضلون بنيمن نتنياهو لرئاسة الوزراء، بينما يفضل 30% منهم بيني غانتس.

وردا على سؤال بشأن من هو الأفضل لمعالجة المواجهة مع حركة حماس في قطاع غزة، حصل نتنياهو على 35%، مقابل 30% لغانتس، وقال 21% لا أحد منهما، بينما أجاب 14% بأنهم لا يعرفون.

وتبين من الاستطلاع أن 42% من المستطلعين يدعمون عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة تشمل إدخال قوات برية، في حين عارض ذلك 34%، وأجاب 24% بأنهم لا يعرفون.

الأكثر قراءة اليوم

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد المصري يصل غزة مجددا وهذا ما سيبحثه..

غزة: مقتل مواطن واصابة اخر على يد والدهما بحي الصبرة

فصائل غزة تطالب بجدول زمني لتنفيذ التسهيلات الاسرائيلية وسط تخوفات من عدم تطبيقها

3 اصابات شرق جباليا.. نتنياهو : لا عملية كبرى في غزة قبل استنفاذ الخيارات الاخرى

موقع عبري يزعم : فشل المحادثات بين حماس و"إسرائيل" والأمور تتجه لطريق مسدود

​غزة... معادلات الصراع ...محمد عبد الله لافي

مساعدة بـ2.6 مليون دولار لمشافي غزة.. بريطانيا قلقة جدا إزاء الأزمة الحالية بغزة

الأخبار الرئيسية

والا العبري : الفصائل بغزة رفضت وقف التظاهرات مقابل التسهيلات

الاونروا : أفواج من "القتلى" والجرحى في عام واحد من مسيرة العودة

معاريف: حماس حددت هذه الفترة كفرصة لتخفيف حصار غزة

الاحتلال يهدد : " أي خطأ في مليونية الأرض والعودة سيؤدي إلى حرب "

حماس

هآرتس: مصر تقترب من تثبيت التهدئة وتقديرات"الصاروخ أطلق بالخطأ" واقتراح مصري لحماس مفاده..